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﻿池晟奪大獎錫老婆慶祝

2018-01-02 列印
■池晟大方錫錫老婆賀攞獎。網上圖片
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　　韓國2017年《SBS演技大獎》前晚大除夕舉行頒獎禮，有份擔任主持的女星李寶英，憑劇集《悄悄話》奪得「最優秀演技女星獎」；其丈夫池晟更成功憑藉口碑甚佳的劇集《被告人》獲頒最高榮譽的「演技大獎」，兩夫婦齊齊捧獎而回！當池晟領獎時，他除感謝劇中拍檔嚴基俊外，少不免多謝影迷及家人支持，此時全場觀眾竟大叫「錫錫」，池晟夫婦亦十分大方，先來一個擁抱，其後池晟更錫錫老婆面珠，令老婆甜到入心呢！

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