﻿霆鋒Eason驚喜亮相掀叱咤高潮 克勤入行30年首奪男歌手金獎

《2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚元旦日在灣仔會展舉行，入行30年的李克勤繼早前橫掃新城勁爆頒獎禮及無線勁歌金曲頒獎禮多個獎後，昨晚繼續攞獎，首奪男歌手金獎及至尊歌曲大獎兩大獎。謝霆鋒和陳奕迅任神秘嘉賓驚喜演出，掀起高潮。本報記者



商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚頒發最後一張樂壇成績表，大會以「叱咤卅為明日回憶」為主題紀念30周年，並邀來闊別樂壇多年的謝霆鋒驚喜亮相，以神秘表演嘉賓身份為觀眾連唱多首快歌打頭陣，台上台下都興奮站起來；至於陳奕迅則繼霆鋒後，於頒獎禮尾聲登場造勢，成功為頒獎禮掀起連串高潮。



叱咤頒獎禮成立30年，亦為入行30年的李克勤帶來難忘一晚。克勤先憑《失魂記》奪叱咤樂壇至尊歌曲大獎，其後再榮膺男歌手金獎，橫掃兩大獎的他以奧斯卡來比喻自己得金獎，「如果用奧斯卡比喻叱咤，有人年年提名，隔年就攞獎，好似梅麗史翠普。有人似里安納度狄卡比奧，提名多年總與獎項擦肩而過，但終於一次得獎。但我唔係傻，我當然唔係里安納度，我算係奇連伊士活，唔記得佢有冇攞過，但呢個年紀攞到獎都值得大家畀掌聲。」



衛蘭喜獲女歌手金獎



至於女歌手金獎在賽前預料屬衛蘭和李幸倪（Gin Lee）之爭，最終落在衛蘭手中，她在台上感激舊老闆黎明令她有機會走到今日，又感謝新公司老闆給予許多空間做喜歡的音樂；衛蘭更憑專輯《Love And Other Things》奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，全晚共得兩大獎。此外，陳柏宇擊敗陳奕迅、張敬軒等前輩，首度當選我最喜愛的男歌手；剛宣佈懷孕三個月的方皓玟則喜上加喜，獲頒我最喜愛的女歌手；樂隊Supper Moment則勇奪我最喜愛的組合，他們全晚共贏得三獎成大贏家。至於樂隊ToNick的《長相廝守》亦獲觀眾選為我最喜愛的歌曲。







「2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」得獎名單



我最喜愛的歌曲大獎：ToNick《長相廝守》



我最喜愛的男歌手：陳柏宇



我最喜愛的女歌手：方皓玟



我最喜愛的組合：Supper Moment



叱咤樂壇男歌手



金獎：李克勤



銀獎：陳柏宇



銅獎：側田



叱咤樂壇女歌手



金獎：衛蘭



銀獎：李幸倪



銅獎：王菀之



叱咤樂壇組合



金獎：Supper Moment



銀獎：RubberBand



銅獎：C AllStar



至尊歌曲大獎：李克勤《失魂記》



第二位：許廷鏗《神奇之旅》



第三位：Supper Moment《靈感牀》



第四位：吳雨霏《Come with me》



第五位：ToNick《長相廝守》



第六位：江海迦《3AM》



第七位：李幸倪《和每天講再見》



第八位：at17《Girls Girls Girls》



第九位：側田《不經不覺》



第十位：吳業坤《傷心到變形》



至尊唱片大獎：衛蘭《Love And Other Things》



叱咤樂壇唱作人



金獎：林奕匡



銀獎：王菀之



銅獎：方皓玟



叱咤樂壇生力軍



金獎：顏卓靈



銀獎：王嘉儀



銅獎：余香凝



作曲人大獎：Cousin Fung



填詞人大獎：陳詠謙



監製、編曲人大獎：馮翰銘