﻿夏雨翻插《溏心》拎視帝 陳豪幸福晒命 抱「電眼小公主」呵番

陳豪出晒名係廿四孝老公和父親，一有時間梗係陪吓「三隻小豬」啦！日前下午3時許，紮咗個噴泉頭嘅陳豪，一身運動裝、戴黑超帶妻兒現身中環皇后大道中萬年大廈。兩夫婦帶埋外傭，分工拖抱3名分別4歲大嘅大仔梓燁(Aiden)、就快3歲嘅二仔浩鋒(Nathan)和20個月大嘅孻女凱婷，人妻笑笑口拋下一句「Merry Christmas」就急步上樓，似趕時間睇醫生。
逗留約一小時，型爸獨自落樓取車，將車停泊喺大廈外方便妻兒上車，然後較啱時間行入大堂，等班小寶寶落樓。未幾，(車立)門打開，大仔Aiden首先步出，衝向daddy，然後淡妝星媽拖二仔和餅印囡囡出來。見「電眼小公主」雙眼水汪汪，扁嘴慘豬豬似剛喊完，暖爸即馬上抱起baby錫錫呵o氹，再單手抱囡，另一手摸摸灰褸二仔頭，一啲都唔偏心O架！其後一家人溫馨上車，問陳氏夫婦會否外出過節？甜心人妻抱住同自己餅印一樣嘅囡囡不時笑晒口講「Merry Christmas」，又溫柔以英語教可愛B女同記者揮揮小手，見「電眼小公主」呆萌得意樣指向鏡頭，Amiee笑謂：「Daddy is filming！」老公聽完甜到漏，雙眼冧笑至一條線，被「前世情人」同今世老婆雙重冧爆囉！
採訪 : 張詠森