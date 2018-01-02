﻿夏雨翻插《溏心》拎視帝 陳豪幸福晒命 抱「電眼小公主」呵番

就快台慶頒獎禮，74歲老戲骨夏雨乘機重提07年首輯《溏心風暴》中，爭視帝輸咗畀陳豪，令佢至今「條氣唔順」！雖然被前輩翻舊帳，但出名超級nice嘅陳豪(阿Mo)又點會介意，生活如常十級幸福！日前下午，三年抱三嘅阿Mo與甜心老婆陳茵媺(Amiee)帶三名子女去中環睇醫生。曾被daddy大讚好嗲和識得「放電」嘅歲半小公主Camilla激萌被父母輪流抱抱，又眼仔碌碌望鏡say bye，暖爸冧到腰果眼，有「前世情人」貼身呵番，講過「生女就人生完美」嘅阿Mo，簡直係人生大贏家啦！



陳豪出晒名係廿四孝老公和父親，一有時間梗係陪吓「三隻小豬」啦！日前下午3時許，紮咗個噴泉頭嘅陳豪，一身運動裝、戴黑超帶妻兒現身中環皇后大道中萬年大廈。兩夫婦帶埋外傭，分工拖抱3名分別4歲大嘅大仔梓燁(Aiden)、就快3歲嘅二仔浩鋒(Nathan)和20個月大嘅孻女凱婷，人妻笑笑口拋下一句「Merry Christmas」就急步上樓，似趕時間睇醫生。



逗留約一小時，型爸獨自落樓取車，將車停泊喺大廈外方便妻兒上車，然後較啱時間行入大堂，等班小寶寶落樓。未幾，(車立)門打開，大仔Aiden首先步出，衝向daddy，然後淡妝星媽拖二仔和餅印囡囡出來。見「電眼小公主」雙眼水汪汪，扁嘴慘豬豬似剛喊完，暖爸即馬上抱起baby錫錫呵o氹，再單手抱囡，另一手摸摸灰褸二仔頭，一啲都唔偏心O架！其後一家人溫馨上車，問陳氏夫婦會否外出過節？甜心人妻抱住同自己餅印一樣嘅囡囡不時笑晒口講「Merry Christmas」，又溫柔以英語教可愛B女同記者揮揮小手，見「電眼小公主」呆萌得意樣指向鏡頭，Amiee笑謂：「Daddy is filming！」老公聽完甜到漏，雙眼冧笑至一條線，被「前世情人」同今世老婆雙重冧爆囉！



採訪 : 張詠森