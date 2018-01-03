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﻿亞視復活頭炮《百萬富翁》 ﻿何守信﻿﻿回港撐陳志雲﻿

2018-01-03 列印
■兩位高人互相吹捧，陳志雲被何B讚到狂笑。
■對於第一集錄影，陳志雲表示順利但亦緊張，尤其是面對何守信。
■零分林作話得知與崔碧珈同組，已徹夜難眠。
■第一集嘉賓陣容一般，何B是最大亮點。
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　　昨日，亞視復活第一炮《百萬富翁》錄影第一集，三組嘉賓分別有朱慧敏、王賢誌、何守信、林作及崔碧珈，眾人共獲4萬6千元獎金，全數撥捐慈善機構。朱、王自爆贏了4萬元，何B贏了6千元，畢業於牛津大學的林作竟然零分，主持人陳志雲話好失望。

　　「金牌司儀」何守信專程回港出席，他大讚志雲做主持表現高分兼有深度，記性又好，窒人亦莊諧並重，絕對是高手。志雲則謙稱視何B為偶像，大讚他是「神級司儀」，故在他面前難免表現緊張。

　　而對於賽果，何B直言唔滿意，皆因過了保險線的第一題難得地全場也不懂，「幸好題目不是由志雲出，如果是他出便鬧死他，題目難度令我覺得很醜。」

　　「捧蛋」林作直認因為掛住撩崔碧珈而分心，亦指因問題與自己不擅長的中文有關。他笑說：「愛情與100萬，我一定揀愛情，100萬早已放棄了。」

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