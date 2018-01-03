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﻿全球票房報捷 《極樂園》中港創紀錄

2018-01-03 列印
■《極樂園》入圍金球像最佳動畫，亦在「動畫界奧斯卡」安妮獎橫掃13項提名。
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　　上月28日在港上映的《玩轉極樂園》，截至元旦長周末及優先場票房累收逾1千7百萬，刷新香港史上12月開畫的周末動畫票房冠軍紀錄，《極樂園》全球票房亦相當厲害，截至昨日已收逾5億美元；內地已達11億元人民幣，打破歷年彼思動畫最高票房紀錄！

　　迪士尼‧彼思動畫畫面一向靚到癲，《極樂園》加埋大量「洋葱」催淚，不少成年觀眾都眼濕濕離場。名人優先場口碑甚佳，帶囝囝捧場的少爺占表示：「好彩有帶紙巾入場，值得一家大細睇，上咗寶貴一課！」帶囝囝譚仔一齊睇嘅朱薰笑說：「我哭到眼睫毛都掉了。」

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