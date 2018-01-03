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﻿《我的情敵》本土味濃 菀之龍婆夾埋嚇你

2018-01-03 列印
■王菀之除扮鬼，仲要吊威吔。
■龍婆係香港鬼片Icon。
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　　由葉念琛執導的賀歲喜劇《我的情敵女婿》有多達80位藝人參與拍攝，由兩大影帝影后任達華及劉嘉玲擔任男女主角，近年靠搞笑殺出血路的王菀之飾演嘉玲女兒，為趕走不願搬遷的住客而同方力申扮鬼扮馬。

　　王菀之扮鬼娃娃得啖笑，為加強驚嚇效果，特別安排鬼王雷宇揚及龍婆羅蘭坐鎮，務求令觀眾笑住驚。電影以香港為題，所以戲中有好多舊樓及電車的拍攝場口，讓觀眾可在大銀幕上欣賞香港特色及靚景。

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