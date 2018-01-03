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﻿行街掛住買BB羽絨蛤乸衣 ﻿黎諾懿﻿﻿眼中只有囝囝﻿

2018-01-03 列印
■黎諾懿對件BB羽絨蛤乸衣好有興趣，一拎上手已雙眼發光。
■高大嘅黎生，喺人來人往嘅銅鑼灣仍然好突出。
■一有小朋友，堂堂大男人都會變得天真無邪。
■黎生好享受湊仔，抱住個仔玩飛飛吓，個仔笑到咔咔聲。
■朋友幫手畀意見，黎生諗咗幾秒就決定帶走件衫。
■黎生一眼發現件蛤乸衣就好鍾意。
■黎諾懿上到舖都有揭吓啲大人滑雪衫褲。
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　　黎諾懿個仔黎峰睿(小春雞)話咁快八個月大，黎生好享受湊仔，又好鍾意喺社交網站分享囝囝嘅得意相，行為完全表達到佢有幾冧囝囝，咁呀小春雞確實又真係好鬼得意嘅。日前下午4點，黎生同朋友喺銅鑼灣行街，一行人去咗總統戲院附近樓上舖睇滑雪裝備，黎生揭兩揭就掛住睇BB衫，一眼見到一件千幾蚊嘅BB羽絨蛤乸衣，睇吓Size，用手度吓，諗咗一陣就拎件衫返屋企。採訪︰梁志明

　　黎諾懿喺大馬及新加坡嘅頒獎禮上同奪「我最愛TVB電視男角色」，加上兒子「小春雞」出世，黎生直言2017係幸運又豐收嘅一年，之前一直話佢娶咗個富貴老婆，暗示佢食軟飯，攞獎總算可以輕微吐氣揚眉，真係恭喜佢呀。

件衫係幾靚嘅

　　當日，生得好高大嘅黎諾懿同男女友人喺銅鑼灣行街，見三人一路行去總統戲院，然後好熟路地直上附近的樓上舖睇滑雪用品，男女友人睇大人滑雪衫，黎生就主力睇BB衫，見到一件黑白腰果花圖案嘅BB羽絨蛤乸衣，千幾蚊唔太貴，黎生拎住件衫用手度吓Size，望咗一陣決定入手。

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