  • 2018年1月3日 星期三
  • 21º
  • 67%
熱門： 叱咤蒼井空10℃私影少女曹星如

日報新聞 > 娛樂

﻿安室加持難救 《紅白》收視不濟

2018-01-03 列印
■安室最後一次演出《紅白》，仍未能挽救收視。
Previous Next

　　日本年度除夕盛事《紅白歌唱大賽》，近年收視一直有下滑，今年主辦的NHK就出盡辦法挽救收視，更邀請了今年引退的天后安室奈美惠作最後一次《紅白》演出，成功製造出話題。不過，NHK的如意算盤打唔響，今次《紅白》不但收視沒有上升，更比去年下跌0.8%，只獲39.2%。今次《紅白》是第五次未能破40%收視，屬歷來第三低收視，令外界大跌眼鏡。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd