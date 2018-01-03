談到早前與泰臣齊為馬會拍「Lucky舞」片段，被指諧音是「Lucky無」，香香就笑稱，以英文來說，他們合作的是「Lucky Dance」，不會有不幸運的意思，有關片段亦有不少人看過，目的是想帶出正面的訊息！
香香撐Lucky Dance帶出正面訊息
談到早前與泰臣齊為馬會拍「Lucky舞」片段，被指諧音是「Lucky無」，香香就笑稱，以英文來說，他們合作的是「Lucky Dance」，不會有不幸運的意思，有關片段亦有不少人看過，目的是想帶出正面的訊息！
買家怕愈遲愈貴 二手樓價新年爆升
踏入新一年，二手樓價即起動。昨天首個工作日，七個屋苑不同單位的呎價均創新高。北角港運城一個毗鄰「凶宅」的單位，沒有折讓以市價成交！有專家分析，新盤供應放緩，市民置業需求大，買家轉投二手市場，料二手樓升...
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北航大爆性騷擾醜聞 女學者實名舉報「狼師」
內地大學再有疑似「狼師」，旅美內地女學者羅茜茜日前在網上實名舉報北京航空航天大學博士生導師陳小武，聲稱自己在大學攻讀博士課程時被陳小武性騷擾，並稱多年來有最少七名學妹遭對方性騷擾。 羅茜茜周一在網上實名舉報陳小武的狼行，她稱自己二○○四年在北京航空航天大學本科畢業後，繼續在該校攻讀碩士、博士，並於一一年畢業。 她表示，去年十月在北航本科同學微信群組內，得悉不少人指控陳小武侵吞科研經費、學術水平低下、性騷擾女同學。 羅茜茜指，啞忍被陳小武性騷擾的遭遇多年，現在終有人敢站出來指證對方惡行，遂鼓起勇氣舉報曾擔任其副導師的陳小武，在她攻讀博士課程時曾性騷擾她，更企圖侵犯她；又透露，...
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加州玫瑰花車巡遊 出動隱形機護航
美國加州帕薩迪納周一舉行一年一度玫瑰花車巡遊，今年巡遊主題為「創造不同」，有三十九部花車、馬隊、儀仗隊、樂隊等幾十個團體參加，數以十萬計群眾在沿途路線夾道觀看；巡遊展開前，美國空軍一架B-2隱形轟炸機、兩架護航戰機沿科羅拉多大道低空掠過，為民眾帶來驚喜。代表當地華人社區的「魚躍龍門：自強不息」花車，贏得今年大滿貫獎；而中華航空公司設計的「守護海洋」花車，則榮獲國際獎。
2018-01-03
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何文田豪宅叫價企硬 睇樓氣氛好轉
何文田多個新盤熱賣，帶動區內二手豪宅交投，部份業主叫價企硬，買家要追價才願意易手。指標屋苑半山壹號有高層單位放售2個月，最終以4600萬元到價沽出；爵士花園打破多月悶局，本月暫有2宗成交；巴富洋樓有單...
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恒指飆596點創逾十年新高 港股開門紅衝破三萬
港股2018年首個交易日迎來紅盤高收，恒指開市一舉重上三萬點水平，其後愈升愈有，並以全日高位收市，收報30515點，升596點，創逾十年收市新高，並為五年來最佳開局。藍籌股幾乎全面造好，貢獻恒指最多的股份為騰訊（700）和建行（939），合共推高恒指158點。港股全日成交額達到1268億元，為去年十二月初以來新高，總市值亦創紀錄，達到346100億元。 多隻藍籌股帶領昨日大市升勢，滙控（005）升1.7%，收報81.3元，創逾三年新高；友邦（1299）升1.5%，收報67.65元，兩隻藍籌金融股合共貢獻90點。至於騰訊（700）同創逾一個月高位，收報417.8元，升...
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狐車拆槍
李斯特城英超奪冠中場組合真禾特和尼高路簡迪，近期於車路士再度合作即擦出火花，聯賽三次攜手正選上陣藍獅未輸過。今晚英超倫敦市打吡作客阿仙奴，兩人必助球隊取得中場控制權，在客場全取三分挑戰曼聯次席位置。 (now621台、LeSports HK App周四凌晨3:45直播） 英格蘭國腳中場真禾特今季加盟車路士以來，一直受小腿肌肉傷患困擾，十月尾才傷瘉復出間歇上陣，至近期終於回復狀態。上輪英超主場對史篤城，真禾特與老拍檔尼高路簡迪合作扼守中場，前者更取得效力車路士首個入球，助藍獅取得5:0大捷。而兩人今季曾三次一起正選出場，藍獅錄得二勝一和不敗佳績，領隊干地亦大讚道：「真...
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歐陸嘉年華 滿FUN好玩攻略
連續第四年舉辦的《AIA友邦歐陸嘉年華》又來了，今年除了有刺激機動遊戲外，遊戲攤位的毛公仔獎品更加碼，超過一百萬隻等你贏回家，當中不乏人氣卡通公仔，一家大細去玩最適合不過！文：Ki 圖：黃頌偉 模特...
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爆陳偉霆 暗拖迪麗熱巴 阿Sa 孖闊少「神同步」甜蜜進餐
35歲嘅蔡卓妍(阿Sa)自15年與陳偉霆(William)結束5年姊弟戀後，依家同「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）甜拖約一年。月前「尤蜜菜」傳好事近，前度William亦爆出新戀情，據最新...
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社論——二手樓發威 浪升風險亦升
昨日是二○一八年的首個工作天，二手樓市即呈現亢奮情緒。據地產代理錄得多宗成交個案，呎價都不約而同創屋苑或區內同類單位的新高。本港住宅樓價早已貴絕全球，樓價升完又升，不禁令人擔心泡沫風險大增。 根據差餉物業估價署上月公佈的指數，十月私人住宅售價指數報三百四十二點四，連升十九個月，較去年同期上升逾一成二，且是連續十二個月創新高，住宅租金指數亦連升十一個月。以上車盤來看樓市，新界區一個上車盤平均售價約四百六十萬元，九龍區和香港區更貴。踏入新一年，二手樓價起動，不久新界上車盤的最低消費，沒有五百萬就可能沒有交易。 市場估計，新一年一手樓推盤比去年慢，導致市民投向二手樓市，促成昨天多...
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布達德成功靠努力
前兩屆法國騎師布達德於前日開始在港客串，四匹座騎中「帝豪寶寶」和「馬到成功」跑第三，成績不俗。昨日晨操之後，他在馬會安排之下與傳媒見面（下小圖），他表示自己將努力工作，以便盡快融入香港賽事環境，然後交...
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