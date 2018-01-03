﻿香香撐Lucky Dance帶出正面訊息

岑麗香和森美昨晚均有出席一品牌的宣傳活動。人妻香香透露，自己不太懂沖咖啡，但為拍劇曾跟咖啡師學基本技巧，老公Joshua就未試過她的手勢。香香又稱做藝人每每睡眠不足，又認為飲齋啡可去水腫，故她有飲齋啡的習慣，更想在家設咖啡吧，但未必會想學陳豪般開咖啡店。



談到早前與泰臣齊為馬會拍「Lucky舞」片段，被指諧音是「Lucky無」，香香就笑稱，以英文來說，他們合作的是「Lucky Dance」，不會有不幸運的意思，有關片段亦有不少人看過，目的是想帶出正面的訊息！



