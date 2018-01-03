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﻿王菲開P迎2018證「無喜」

2018-01-03 列印
■王菲與友人聚會迎接2018年到臨。網上圖片
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　　王菲早前被傳再度有喜，她的男友謝霆鋒日前坦言和女友感情如「日日過節」，令不少網民猜度「鋒菲B」有機會降臨。

　　昨日網上流傳一幅王菲和多位友人，在室內舉杯開派對的相片，可見茶几上有打開了的香煙和小食。網民貼出的時間是元旦凌晨，並留言「老王最美2018要勤奮」，似是一起迎接新年。相中的王菲穿上便服、隨意地挨着沙發坐在地板上，未見有「凸肚」情況。有網民指出，若王菲有喜的話，未必會和友人玩通宵。

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