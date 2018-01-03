﻿苦等30年首奪男歌手金獎 ﻿克勤哽咽：﻿﻿與叱咤一直有距離﻿

商台舉辦的「叱咤樂壇頒獎禮」前晚結束，苦等30年才首奪叱咤男歌手金獎的李克勤在台上哽咽流淚，他表示其餘三個台也拿過獎，獨欠在這個頒獎台拿不到，所以難掩內心激動。



入行30年首次在叱咤頒獎禮上奪男歌手金獎的李克勤難掩內心激動，於台上一度哽咽，他解釋因提及譚詠麟所致。當司儀在頒獎前細數克勤往事，令他上台時難忍淚水，克勤表示很感動，因在其餘三個台也曾獲獎，只剩下叱咤這個頒獎台，「一直與它有距離」，之前最好成績，亦只能在10年前拿過男歌手銅獎。



此外，開心過後克勤回復父親身份，昨日上載兩張坐在兒子校內的相片，等接兒子放學，並留言：「我不敢叱咤樂壇，更不敢叱咤學校，接個放學先。」



衛蘭不寄望明年冧莊



女歌手金獎得主衛蘭表示等了12年，上次獲女歌手銅獎是06年。會否覺得獎項來得太遲？她說不是，12年來學到很多，她更表示不會寄望明年再奪獎，因想給其他歌手機會。陳柏宇獲我最喜愛男歌手獎時，在台上表示明年不拿該獎，要留給其他歌手，問他怕否會被人覺得不在乎該獎和囂張？他自言得獎與否亦開心，又身邊有很多歌手無份上台，他不希望見到有人失望。



至於我最喜愛女歌手得主方皓玟懷有三個月身孕，仍穿著6吋高跟鞋上台，她其後於慶功宴換上平底鞋，並大讚BB腳頭好，與腹中BB一起領獎是很好的回憶！



Eason台上淡定台下緊張



擔任嘉賓的陳奕迅（Eason）驚喜現身，更配合林海峰旁白及何秉舜的彈琴伴奏，一口氣唱出《我的快樂時代》、《天下無雙》及《陀飛輪》等多首經典舊作，為頒獎禮掀起高潮。Eason在頒獎禮結束後，深宵於網上分享一段在後台的短片，坦言當時的心情緊張得好似腎上腺素有點郁動。



