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﻿爆陳偉霆 暗拖迪麗熱巴 阿Sa 孖闊少「神同步」甜蜜進餐

2018-01-03 列印
■當晚開心歎白酒嘅阿Sa和男友Anthony飲至面泛紅霞。步出時，男方體貼替女友拎大褸，前後腳上車。
■拍拖約一年嘅阿Sa和男友食相一致。
■25歲嘅迪麗熱巴，完美五官在電影網TC Candler全球百大美女排行榜中，排名26位。佢去年收入5,500萬人民幣，打入名人榜37位，與劇酬過億港元嘅William，無論外形、搵錢能力都好登對！
■早前，陳偉霆舊愛Baby生仔停工，佢趁機上女友有份主持嘅《奔跑吧兄弟》做嘉賓，不避嫌黐到實。
■迪麗熱巴與陳偉霆因拍《古劍奇譚》而傳緋聞。
■陳偉霆舊愛Baby(左)和迪麗熱巴(右)合作《奔跑吧》成好姊妹，估唔到連揀男友品味都一樣。
■同公司嘅阿Sa和William拍拖5年，最終15年9月宣佈分手。
■月前，《東周刊》踢爆阿Sa隨男友遠赴印度參加家族婚禮，順道蜜遊一星期。
■公開戀情嘅阿Sa和男友並肩坐，不時和友人風騷吹水。
■情侶不時貼頭睇手機，蜜運阿Sa成晚冧笑。
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        35歲嘅蔡卓妍(阿Sa)自15年與陳偉霆(William)結束5年姊弟戀後，依家同「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）甜拖約一年。月前「尤蜜菜」傳好事近，前度William亦爆出新戀情，據最新一期《東周刊》透露，吸金王「的士陳」秘戀內地花旦、有「翻版Angelababy」之稱嘅新疆美女迪麗熱巴，但因兩人人氣超勁，唯有密冚戀情。日前晚上，聖誕及元旦都要工作嘅阿Sa，終於有時間陪高大男友Dinner，見二人食意粉歎白酒，笑容一致又極有默契「神同步」甜蜜進餐，新一年好大機會再有喜訊喎！

        去年6月，阿Sa被驚爆撻着華探長石鑑輝嫡孫、家族坐擁200億資產嘅Anthony，還被影到多次到訪男方三億元畢架山豪宅。月前《東周刊》就踢爆兩人遠赴印度參加男方家族婚禮，阿Sa更融入男友family「一家人」外遊玩得好開心。

  日前晚上8時，阿Sa打扮靚靚與男友去大坑食西餐。金童玉女揀選喺Mustard Cafe & Bar撐枱腳，餐廳燈光昏暗幾浪漫，兩人點了招牌蟹餅、沙律和大蝦意粉等，配埋白酒，溫馨開餐。見阿Sa同honey並肩坐喺沙發位，好有默契咁「神同步」食意粉，又不時甜蜜互望，笑容一致好有夫妻相。其間有兩男友人加入飯局，阿Sa一啲都唔介意，繼續談笑風生，氣氛甚佳。歎足兩小時，拖友準備走人，Anthony細心替女友拎外套，又為對方遞上手袋，體貼周到，然後雙雙登上七人車返愛巢。

William 秘戀年幾

  另一邊廂，阿Sa舊愛William亦被踢爆與內地「零死角美女」兼人氣王迪麗熱巴秘戀逾一年。32歲嘅「的士陳」近年喺祖國狂吸金、打入「2017福布斯中國名人榜」第21位、全年賺一億二千萬人民幣(約一億四千四百萬港元)，有指佢o依家拍一套劇片酬有九千萬人仔，係威係勢！自與阿Sa甩拖後，William先後同內地花旦趙麗穎、「謀女郎」張慧雯及「翻版Baby」迪麗熱巴等傳緋聞，其中14年佢和迪麗熱巴因合拍內地劇《古劍奇譚》而傳緋聞，不過當年男方同阿Sa未分手，緋聞不了了之。直至16年11月，William喺南京開騷，熱巴神秘現身捧場，還為男方慶生，低調拍拖至今。

採訪 : 李維隆、李權威、

梁志明
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