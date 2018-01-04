﻿遺願親友永記笑容 井莉今出殯火葬

著名邵氏女星井莉上月病逝，享年72歲，昨日於寶福紀念館福壽堂設靈舉行追思會，並將在今午12時出殯，靈柩將移送火葬場火化。



井莉的靈堂佈置以白色為主，放有家人、好友及前夫謝宏中致送的花圈。接待處有四款井莉年輕時的照片贈予來賓留念，並有紙牌寫上井莉「一直希望大家記着她年輕漂亮的一面」及「永遠記着她漂亮的笑容」字句，故不設瞻仰遺容儀式。曾擔任井莉伴娘的馬海倫約於6時抵靈堂送別故友，並擁抱慰問井莉的子女，期間一度傷感落淚。馬海倫坦言非常不捨井莉，「佢（井莉）後期有少少唔舒服，怕嘈好少出嚟，佢鍾意靚，唔鍾意畀人見到唔靚一面。見佢仲好靚，只係瘦咗少少，遺容好安詳。」而謝宏中、狄龍夫婦、姜大衛夫婦和曾江等，亦有前來致祭。



