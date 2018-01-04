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﻿太陽拖閔孝琳赴夏威夷拍寫真

2018-01-04 列印
■太陽與閔孝琳奉旨拍拖開工。資料圖片
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　　韓國天團BIGBANG成員太陽早前宣佈與女友閔孝琳將在2月3日結婚，婚後才會入伍，與老婆及粉絲暫別。昨日有韓國媒體報道，本周內二人會出發到夏威夷拍攝情侶寫真，今次是繼14年太陽與孝琳因合作拍《1AM》MV撻着後再次合體，亦是兩人宣佈婚訊後的第一個情侶檔工作，由於距離婚期只有一個月，今次夏威夷之旅可以寓工作於拍拖，甚至是「預支蜜月」了。

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