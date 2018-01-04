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﻿驚喜現身工展會 米雪親民派花膠湯

2018-01-04 列印
■米雪現身御藥堂的攤位，大受歡迎！
■米雪親手送上暖湯，市民反應踴躍。
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　　昨日，米雪以代言人身份驚喜現身御藥堂的工展會攤位，與市民近距離接觸，更親手送上暖笠笠的蟲草Cs-4花膠湯，她謂：「呢排天氣時冷時熱，身邊好多朋友氣管唔舒服。所以我成日教大家煲湯後，拆幾粒Cs-4落湯度，除咗可以改善鼻敏症狀同氣管敏感症狀之外，仲有助改善失眠。」

　　此外，米雪更大玩攤位內的新玩意，即影即印貼紙相，吸引一眾市民圍觀，大受歡迎，場面非常熱鬧。最後，她更邀請現場幸運粉絲與她合拍「代言照」，市民掃貨外，更可親親偶像，滿載而歸！

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