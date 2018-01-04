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﻿君如黐鬚扮閻王 《妖鈴鈴》內地吸3億

2018-01-04 列印
■君如稱黐長黐演《妖鈴鈴》，令她痕足成晚！
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　　吳君如首次執導兼主演的作品《妖鈴鈴》，內地票房過三億。戲中的君如造型甚多，扮道士外還穿上女僕裝打掃酒店，仲黐鬚扮閻羅王，維妙維肖，她說：「閻羅王啲長鬚搞到我成晚又痕又熱，但拍出來嘅效果好，加上找來鵬哥（盧海鵬）配音，成個氣氛係威係勢。我們仲為呢場戲排咗隻舞，十足開Party。」而男主角吳鎮宇和方中信既扮光頭又扮騎呢，兩人更化身執房男工，齊齊大放笑蛋！

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