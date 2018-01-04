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﻿名人玩《百萬富翁》籌善款 陳志雲戥嘉賓失機可惜

2018-01-04 列印
■陳志雲（右二）戥參與的嘉賓未用盡錦囊而感到可惜。
■唐詩詠感激當年獲陳志雲關心及加人工。
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　　亞視「翻生」後的重頭節目《百萬富翁2018》昨日錄影三集名人慈善版，尹光、梁雨恩和陶傑等任嘉賓的一集為脊髓肌肉萎縮症慈善基金籌得18000元。主持陳志雲為不少嘉賓沒有盡用錦囊，失去繼續比賽機會而可惜。談到前晚錄影的兩集為善寧堂籌得68000元，志雲說：「我都想再高一點，可能剛剛開始玩，嘉賓不太熟悉規則。」

　　另外，唐詩詠昨接受電台節目訪問時，表明若榮膺視后一定要多謝陳志雲，其間更感觸落淚，她透露：「我在04年入無線，人工很低，出入只搭巴士，生活上（開支）也要家人幫忙，有次跟陳生說我人工只有3000元，他很關心我夠不夠錢生活，之後加我人工至萬多元，當時很開心，這是很實在的幫忙！」



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