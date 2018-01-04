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﻿6,800百萬買愛巢

2018-01-04 列印
■踏入2018年，猷啟喺個人網誌貼圖宣佈暫時「封盤」。
■去年尾，本報率先影到猷啟和新女拍拖更，行返男方跑馬地寓所。
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　　猷啟去年5月自爆與19歲以色列籍索模Angelika Nikolaeva一年情玩完，之後他專心替家族打理生意，其間邂逅大眼國產新女。早於去年10月和11月，本報一連兩日影到猷啟和大眼女dating，又漫步行返男方跑馬地寓所，好sweet。月前，猷啟被踢爆以6,880萬購入西半山蔚然一個實用1,589方呎中高層單位，唔通公告戀情後，想搵愛巢？！
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