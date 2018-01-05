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﻿半百粉絲接機 南柱赫襲港惹混亂

2018-01-05 列印
　　上月有份來港出席《MAMA頒獎禮》的23歲韓星南柱赫，昨日再度襲港，準備今日出席在尖沙咀舉行的品牌活動。昨日有近半百粉絲前往機場接南柱赫機，不少更是仍穿着校服的學生。

　　穿上衞衣的南柱赫，昨午3時許步出機場抵港大堂，大批Fans見到他現身即衝上前爭相親近偶像，他亦大顯親民作風，親手接收粉絲們送的禮物和信。南柱赫在Fans的簇擁下步往停車場，其間因為有粉絲被人潮迫到仆倒，場面一度混亂，要保安出手解圍。
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