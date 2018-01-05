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﻿《某日某月》扮學生妹 湯怡與20歲原島拍拖無代溝

2018-01-05 列印
■湯怡和原島年齡相差十載，但睇落好登對。
■湯怡在片中幾乎素顏上陣演學生妹。
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        英皇電影及太陽娛樂聯合出品、劉偉恒執導的愛情小品《某日某月》（前名為《日月星》），4月隆重上映。新片中，湯怡和現實中細她近十年的原島大地回到90年代的中學時代，談純愛異地戀，一對「小情人」拍攝時全無代溝，演得甚為合拍！

        《某日某月》是劉偉恒導演第二部作品，延續前作《王家欣》的純愛情懷風格，帶觀眾回到1992年，講述兩位中學生：子月（湯怡飾）和旭日（原島大地飾）的異地戀故事。片中重現當年學生們追捧四大天王、抽YES卡、用Call機等，滿載懷舊事物。導演表示，片名《某日某月》就是指兩位主角「子月」和「旭日」，這對小情人分隔兩地，很多時只是靠書信往來訴心聲。

　　湯怡跟她的角色一樣成長於90年代，拍攝時特別有親切感。而原島則對當年事物充滿好奇，拍攝時，湯怡都會充當「老師」，從旁細心解說，令成個過程都好開心好順利。
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