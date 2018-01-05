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﻿一連兩日內地吸金 郭羨妮Deep V益粉絲

2018-01-05 列印
■Sonija不停被粉絲「集郵」。
■育有5歲半女兒的Sonija，保養得宜。
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　　43歲美魔女郭羡妮（Sonija）日前到成都拍攝網劇《我的法則‧辦公室篇》外，更馬不停蹄連踩兩日，分別到湛江和塘廈出席內地的品牌宣傳活動。其中一日，靚靚人妻穿上綠色Deep V裙，谷胸又透腰，非常吸睛！

　　去年尾，Sonja的工作排得密密麻麻，拍完網劇後，聖誕期間又要一連兩日返內地出席品牌活動，與數千粉絲歡度聖誕。兩日活動中，Sonija分別以高貴、性感look到場，大受歡迎。女神美艷如昔，粉絲不停搵人妻「集郵」，Sonija都來者不拒，非常親民。

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