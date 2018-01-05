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﻿連詩雅開腔否認拖欠屋租

2018-01-05 列印
■連詩雅接受無線節目訪問，否認欠租傳聞。
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　　現居九龍塘豪宅單位的連詩雅近日被指拖欠租金三個月（涉款逾13萬元），她昨日接受無線《娛樂新聞台》訪問時否認相關傳聞，並出示印花稅文件及播放業主為她澄清並沒欠租的錄音。連詩雅解釋因與業主互相信任故未簽新租約，自己亦一直想搬屋，但太忙未能實行。另外，對於其母遭自稱投資金礦苦主者，貼街招指涉非法集資等，連詩雅指是其母的生意夥伴因誤會而搞「惡作劇」，會交警方處理。

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