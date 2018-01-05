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﻿張衛健50歲胞弟倒斃家中浴室

2018-01-05 列印
■張衛彝曾擔任張衛健的經理人。
■張衛健證實張衛彝的死訊。
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　　張衛健的50歲胞弟兼前經理人張衛彝，昨被發現在上水古洞歐意花園的獨立屋住所內猝死。

　　張衛健其後證實胞弟死訊，並透露家人早前接到醫生通知，曾患情緒病的張衛彝沒按時覆診，一直未能取得聯絡，故安排另一胞弟上門尋找張衛彝，豈料發現張衛彝在浴室疑跌倒致不省人事遂報警。圖：資料圖片
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