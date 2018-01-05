﻿動漫迷拍《捉妖記2》唔畀掂妖怪 梁朝偉投訴：死啦！點演呀！

好多演員都好鍾意睇動漫，貪其夠天馬行空，充份滿足自己嘅幻想空間。不過平日好鬼內歛的電眼影帝梁朝偉，竟然都是位超級動漫迷，仲要由極慘情的《再見螢火蟲》到所有開心的動畫，譬如《捉妖記》他一樣Like，難怪該片導演許誠毅邀請他拍《捉妖記2》，仲要演個電眼爛賭鬼「屠四谷」，他即答應。不過，一心同妖怪打成一片的偉仔，拍攝時導演竟然唔畀佢掂妖怪，搞到影帝都好鬼頭痕投訴話：「我唔掂得佢就死啦！點演呀！」



導演許誠毅承認《捉妖記》在內地票房超過24億，成為中國電影史上票房第二高的華語電影，開拍續集的信心更大，加上今次請到梁朝偉加盟，絕對是如虎添翼，他直言想到爛賭鬼這個角色，便即時諗起偉仔，搞到旁邊的偉仔都打個突，「偉仔以前拍過好多喜劇都好搞笑，今次我叫佢只要將個角色立體化就夠，佢真係做得好好。」



超級動漫迷



偉仔今次肯接拍，除了覺得「屠四谷」個角色夠過癮，他更自爆由細到大都是個超級動漫迷，「最初睇完個劇本，覺得呢個人物好有趣，性格好似衰衰哋咁，其實好善良，好可愛，同埋第一次睇劇本係廣東話，特別有親切感，好笑喎！我好細個已經好鍾意睇動畫片，我喺上海拍戲時，有機會睇到第一集，我睇完感受到裏面啲演員好似玩得好開心咁，又幾卡通，好得意，加上我好耐之前已鍾意睇白百何啲戲，所以好有興趣參與呢套戲。」提到動畫片，偉仔就講得興起，「我咩類型都鍾意睇，最好係笑嗰啲，基本上開心為主，好少好似《再見螢火蟲》咁慘，但係我都鍾意㗎！因為呢類戲創作空間大好多，尤其係宮崎駿嗰啲點可能拍到，用動畫容易表達出嚟，所以我到O依家都鍾意睇。」



好想打妖怪



不過，拍過無數動畫片的許誠毅就踢爆，第一次參與動畫片的偉仔，竟然成日想打妖怪，「佢差唔多每次同隻妖拍，佢就會問我『可唔可以打佢？』。」偉仔就澄清話，「我唔係成日想打妖怪，只係想我哋多啲互動，掂吓佢，挨吓佢，攬吓佢，瞓吓佢大髀咁，問導演佢就話『最好唔好啦！』唉！又唔得呀！」白百何亦幫口，「你已經很好啦！我們第一集時，如非必要是不能跟『胡巴』接觸。」搞到偉仔再忍唔住繼續投訴，「我成日覺得身體同『笨笨』（妖怪角色）靠得好近，我哋係好好朋友，但佢好口臭，我哋成日互窒，唔掂佢就死啦！點演！點表達我哋兩個關係，身體要同對白啱啱相反先可以嘛！（後尾點解決？）無㗎！解決唔到，我要求咗好多次先畀我打一吓咋！」許誠毅就解釋，偉仔的要求會嘥多好多特效製作費，「我會安排一下，等『笨笨』挨番你啦！」



採訪：杜淑霞