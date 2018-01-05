  • 2018年1月5日 星期五
  • 22º
  • 79%
熱門： 大欖隧道新律政司長SOGO外攔巴士刀劫鳳姐張衛健

日報新聞 > 娛樂

﻿女主角變追星族 　　

2018-01-05 列印
■白百何是偉仔鐵粉，而原來囝囝元寶（陳盛桐）則是電影主角「胡巴」的鐵粉，更視「胡巴」為弟弟。
Previous Next

        白百何原來是偉仔粉絲，可惜今次跟偶像對手戲不多，她又投訴導演，「我哋只有打戲才一起，同時吊在威吔上怎麼交流！？好不容易才合作一次，所以我跟井柏然在煞青前向Tony（偉仔）哥要了簽名相。（拿了嗎？）未有，準備放在家裏。」偉仔：「我們不是三個拍了張嗎？我等這張相簽名上去啦！」百何：「你誤會啦！我們要一張你個人，追星都是這樣嘛！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd