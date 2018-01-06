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﻿拍《鋒味》唔理霆鋒 ﻿小S﻿﻿攬實陳偉霆遊香港﻿

2018-01-06 列印
■小S要William踩單車載佢，又攬實對方，個樣超冧。
■小S係陳偉霆忠實Fans，所以唔揀霆鋒。
■拍攝其間，Mani去探班。
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　　謝霆鋒主持的飲食節目《鋒味》好受歡迎，上周嘉賓有台灣的小S（徐熙娣）同霆鋒及陳偉霆滑水。今集三位朋友繼續留港，仲由霆鋒帶路穿梭大街小巷，感受香港嘅獨特的歷史風味。

　　出發前，細心嘅William專登去買香港地道特色美食「菠蘿油」畀霆鋒同小S做早餐，之後仲同霆鋒各踩住復古單車去接小S。

　　眼前有兩個男神，小S貴為忠心「霆粉」定力好夠，堅定不移咁揀咗上William架車，William踩住單車載住小S穿梭香港街道，女方攬實男方條腰異常陶醉，同電影《甜蜜蜜》情節非常相似，所以小S情不自禁咁哼起《甜蜜蜜》首歌O添。

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