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﻿《歐洲攻略》連場打戲 梁朝偉吳亦凡做特工

2018-01-06 列印
■對於梁朝偉嘅攻略型仔Look，觀眾應該唔陌生。
■兩代男神喺片中有大量動作場面。
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　　馬楚成導演繼《東京攻略》及《韓城攻略》後的第三部「攻略」系列作品，距離前作足有十三年，作為御用男主角，梁朝偉繼續做好打得嘅特工，仲跟首度合作嘅吳亦凡組成特工雙雄喺歐洲大打特打。

　　吳亦凡第一次同偶像梁朝偉合作，兩人於片中有多段精采動作場口，在熱鬧的歐洲街頭，兩代男神合體組成「特工雙雄」，一副手銬鎖定兩人有不尋常的親密關係。

　　除了兩代男神，還有唐嫣及杜鵑兩位好有性格的女演員助陣。前者化身性感冷艷女特工，手持迷你手槍怒指梁朝偉，而杜鵑則身手不凡，跟以往角色非常唔同。

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