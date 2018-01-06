另外，任達華早前一家三口去芬蘭睇極光，零下20℃仍不停冒汗，因為10多小時內不停推行李及影相。今年是華哥同琦琦結婚20周年，他說夫妻關係好好，但自己仍有進步空間。
任達華-20℃成身汗 黎瑞恩開Show致失眠
另外，任達華早前一家三口去芬蘭睇極光，零下20℃仍不停冒汗，因為10多小時內不停推行李及影相。今年是華哥同琦琦結婚20周年，他說夫妻關係好好，但自己仍有進步空間。
離奇車禍 肇事司機疑逃逸 港姐陳庭欣勇助捱撞的哥
香港仔黃竹坑天橋昨天凌晨發生七人車與的士相撞，七人車司機疑棄車逃去，現場遺下受傷被困的的士司機，耐人尋味。前香港小姐冠軍、無線藝人陳庭欣駕車返家經過車禍現場，擔心兩車司機及乘客的安危，即使面對公路中途...
2018-01-06
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50中國漁船涉非法捕魚 韓海警鳴槍450響扣20人
相隔不足一個月，韓國海洋警察再次發射鳴槍驅趕闖入該國海域非法捕魚的中國漁船，海警發射超過四百五十發子彈示警，海警扣押兩艘漁船，船上二十名中國籍船員移送全羅南道木浦市偵訊。 韓國西海地方海洋警察廳表示，周四上午約九時四十分，海警在全羅南道新安郡可居島西南方向三十五海里水域，發現約五十艘中國漁船在韓國海域非法捕魚，當局派遣五艘海警船、一艘漁政船、一架直升機到場驅趕中方漁船。 海空夾擊中國漁船 海警採取行動扣押兩艘漁船後，其他漁船結伴離開前與韓國海警發生衝突，韓方警告無效後，先後使用K2步槍、M-60機關槍鳴槍示警，合共發射四百五十三發子彈，中國漁船隨後駛離韓方海域。海警扣押兩艘...
2018-01-06
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築地最後拍賣「日本一」 252萬成交平一截
昨日是東京築地市場新年假期後首日開市，市場按傅統舉行新春首場藍鰭吞拿魚拍賣，而今場拍賣會別具意義，因為市場已落實今年十月搬遷至豐洲市場，故昨日是築地市場最後一次拍賣「日本一」 。今年的「日本一」是一條來自青森縣大間港、重四百零五公斤的藍鰭吞拿魚，牠最終由築地吞拿魚批發商山幸，以三千六百五十萬日圓（約二百五十二萬港元）投得，成交價只是去年「日本一」約一半，更遠遠不及二○一三年「日本一」締造成一億五千五百萬日圓（約一千零七十萬港元）歷史性成交價。
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何文田皓畋入場價1257萬
豪宅市場持續受捧，有發展商新增優惠力吸客源，嘉里旗下何文田豪宅皓畋最近公佈新價單，推出涉及143伙單位，全數位於第3座，折實平均呎價27,053元，折實入場由1,257.19萬元起。 嘉里發展執行董事...
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地產內房接力衝上 港股九連升 五個月最長升市
去年股價表現遜色的股份，今年發力追落後，繼周四內銀股衝上之後，昨天輪到本地地產股和內房股接力，恒生地產分類指數升955點，多隻本地藍籌地產股造好，信置(083)升近5%，為表現最好藍籌股。港股方面就連升9個交易日，恒指收報30814，升78點，迎來5個月以來最長升市。以全周計，恒指累積上升895點或2.99%；國指累積上揚502點或4.29%。 招銀國際策略師蘇沛豐表示，恒指近兩日需要消化日前大升而出現的超賣情況，所以港股需要短期調整，他預期下周恒指或下試30200水平，惟相信中期來說仍看好恒指走勢。 股份方面，過去一年股價表現麻麻的股份，如內銀、石油股等股份，今年大有追落...
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DC解禁 重振馬體
馬德里體育會牀單軍團因註冊禁令，等到一月才正式簽下迪亞高哥斯達及馬捷恩佩雷斯（球衣名稱為維杜奴）兩名鋒將，前者更即在周中西班牙盃士哥作回歸禮物。今晚二人聯袂於西甲亮相，有力在地頭大勝作客蟲基達菲，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！ （now 632台今晚8:00直播） 馬體會今季入球數字銳減，不時只能以一球小勝甚至摸和，本輪西甲前僅累積二十五球是前四名最少。幸好踏入新一年禁令屆滿，迪亞高哥斯達和維杜奴正式上陣，前者回歸即在上場西盃十六強首回合後備上陣取得士哥，助牀單軍團作客4:0大勝丙組的利達。 哥斯達矢言在馬體會重返巔峰：「我在上仗前已有大半年無上陣，不過這樣反而激起...
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新年裝身攻略 上班服半價割引
踏入新一年，又是重新定立目標的時候，上班族也應給自己裝扮得整整齊齊，精神抖擻地迎接新挑戰吧。Zoey特意為大家搜羅新季上班服，不少Items更以低至半價發售，值得入手！ 男士公事包 低至五折 上班男士...
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EQ好飄忽! 護囝囝同網友開火 零妝關淑怡笑口出關
51歲嘅關淑怡（Shirley）以前好飄忽，去年一時衝動手口並用兇人，結果佢承認一項普通襲擊罪，被判罰款2,000元及留案底，法官寄語單親媽「有一個Happy life」。其後本報曾影到佢超精神「飛釘...
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巴士的點評——法律界和中央的碰撞史
律政司司長袁國強離職，資深大狀鄭若驊接任。律政司司長這個位雖然很多律師想搶住坐，但這也是一個豬頭骨位，因為要做香港法律界和阿爺的磨心，要承受的壓力很大。袁國強做完一屆不想再續任，聽聞是與工作壓力影響身體有關。 鄭若驊擅長打仲裁官司，是權威大狀，由她接手，是適當人選。鄭若驊在上任的記者會上發言時提到，「一國兩制」對香港是一個最適合的安排，但在落實時，確是遇到一些從未遇見過的新的法律挑戰。 我注意到她講到「法律挑戰」這四個字，是過去的律政司司長鮮有承認的事實。法律界本來已不是大圈子，資深大狀與法官更是一個小社群，他們是香港精英，不單止對法律，對自己熟悉的地盤，都有根深柢固的想法...
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賽馬研習社——估惑賺慢步速
上期提及賽事步速是主宰賽果的重要一環，並解說快步速有利後上馬的原因，今次主要講解慢步速為何有利前置馬。 集合較少前置型馬匹的賽事，通常是慢步速場合，由於同場沒有太多對手爭奪前置位，牠們於賽事早段不用消...
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