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﻿任達華-20℃成身汗 黎瑞恩開Show致失眠

2018-01-06 列印
■吳啟華、林漪淇、黎瑞恩及任達華出席慈善活動。
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　　昨日，黎瑞恩、任達華及吳啟華等出席仁濟慈善高爾夫球賽，早前接受腹部腫瘤割除手術的小恩子透露，雖然進行微創手術但仍要全身麻醉，由於醫生手勢好，故傷口不太痛，她說︰「手術後一個星期已開始錄音，但不能跳、跑及練氣，其他運動可以做。」而因為佢為人好心急，故開Show前有壓力導致失眠。

　　另外，任達華早前一家三口去芬蘭睇極光，零下20℃仍不停冒汗，因為10多小時內不停推行李及影相。今年是華哥同琦琦結婚20周年，他說夫妻關係好好，但自己仍有進步空間。

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