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﻿畢彼特兩前妻 世紀同場頒金球獎

2018-01-06 列印
■安祖蓮娜與畢佬前年離婚。
■珍妮花於15年再婚下嫁Justin Theroux。
■Harvey被傳會出席金球獎頒獎禮。
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　　荷里活影壇年度盛事金球獎頒獎禮，將於香港時間後日在洛杉磯比華利山舉行，大會昨日宣佈畢彼特的兩位前妻安祖蓮娜祖莉及珍妮花安妮絲頓將任頒獎嘉賓。一直盛傳因安祖蓮娜介入珍妮花與畢佬的婚姻，致兩女「水火不容」，兩位前「畢嫂」這次世紀同場頒獎，會否「撞到正」成為傳媒焦點！

　　另外，淫魔電影大亨Harvey Weinstein雖然去年爆出連串性侵臭史，但有傳他將出席金球獎頒獎禮，曾指控他性騷擾的Rosanna Arquette昨日爆料，指Harvey在舉行金球獎記者會的酒店出現，而八卦網站TMZ就拍到Harvey身在戒療所的相片。資料圖片

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