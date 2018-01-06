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﻿網上反擊

2018-01-06 列印
14年 爆料 ■Shirley突然喺Ig揭盅浚賢嘅生父係寧波車八世。
秒速刪文 ■Shirley激動po文，致有好多錯別字。
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　　聖誕節前，有搞事女網友貼出疑似Shirley兒子相片留言：「精神分裂女歌手色誘高僧XXXXX生下的男孩」，再留言指罵：「他X的本小姐在大陸也算一個嬌生慣養的千金，讓你這種私生活糜爛的九流藝人來教訓？」辣埋阿囝又踩到上心口，Shirley火都嚟，霸氣反擊：「隨便你，也隨喜！對，我是個瘋女人。」貼文後秒速刪文，似想平息罵戰。
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