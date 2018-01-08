  • 2018年1月8日 星期一
  • 15º
  • 97%
熱門： 女童虐斃鄭若驊陳嘉倩冷鋒獅隧

日報新聞 > 娛樂

﻿赴上海開騷遇大風雪　黎明舟車勞頓12粒鐘

2018-01-08 列印
■黎明在短片中，分享吃火車便當的情況。
■黎明歷12小時車程，終順利在上海開騷！
Previous Next

　　黎明前晚在上海舉行演唱會，原來事前因大風雪被迫經歷了12小時的舟車勞頓！黎明前日在社交網站直擊自己由襄陽經南京到上海開演唱會的過程，因大風雪影響未能搭飛機，他只好乘搭火車、高鐵和地鐵等交通工具，才能到達目的地。

　　行程期間，黎明不時「報告」時間和里數，他從早上8時出發，即使遇上塞車，要捱火車便當等，都能找到樂趣，在火車中更遇上有老師帶領學生唱歌。黎明附近的乘客大多在玩手機做「低頭族」，他亦戴上Cap帽和口罩，故大多未發現黎天王就在身邊呢！

圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd