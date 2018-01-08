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﻿欣喜與Sammi再合作拍戲　GiGi盼見證女兒結婚生子

2018-01-08 列印
■GiGi把手指頭用貼紙加工變成女兒的模樣。
■GiGi早前開騷，也帶同女兒上台。資料圖片
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　　梁詠琪（GiGi）昨出席預防子宮頸癌宣傳活動，還即場把宣傳用的貼紙加工變成女兒Sofia的卡通樣，非常得意！GiGi透露有做子宮頸抹片檢查，不想因健康問題而未見能見證女兒的成長，亦很想見證女兒結婚生子。

  談到與鄭秀文（Sammi）合演電影《八個女人一台戲》，GiGi坦言首次與Sammi合作已是22年前的事，所以再次合作很開心，又笑謂今次全女班肯定會「好嘈」；女兒也會到片場探班，以前女兒知道她開工都會開心地送飛吻，不過現在可能覺得與媽媽見面的機會減少，而識得扁嘴了。

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