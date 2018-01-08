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﻿少時Sunny宿舍遭女鬼搖牀弄醒

2018-01-08 列印
■Sunny稱曾在宿舍撞鬼！網上圖片
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　　韓國女團少女時代初出道時曾一起同住宿舍，成員Sunny近日亮相一綜藝節目時驚爆該宿舍鬧鬼！Sunny稱當年與Yuri做室友，某晚Yuri在用電腦，其餘成員經過她們的房間，見到一個長髮女子站在Yuri身旁，眾人都以為是Sunny，但不久才發覺Sunny正在洗澡，只有Yuri一個人在房間。Sunny續指，試過睡到半夜被人搖牀，醒來卻見到一個長髮女子邊搖邊看着她，嚇到她其後編找理由瞓客廳了事。

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