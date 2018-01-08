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﻿板野友美性感寫真谷新歌

2018-01-08 列印
■板野推出的新寫真集不乏性感內衣照。網上圖片
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　　前日本組合AKB48成員板野友美，單飛四年惟成績麻麻，下月推出新單曲《Just as I am》前將先推出寫真集造勢。板野稱今次新曲加寫真是同一個概念，拍攝新曲MV時所拍下的部份照片，亦會在寫真集內出現。板野於寫真集內除大騷纖腰外，更會有性感內衣寫真，明顯為谷新曲銷情而出動「色誘」一招。

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