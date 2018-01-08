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﻿伊雲麗素籲趁金球獎揪出色魔

2018-01-08 列印
■伊雲麗素活特的言論，定會嚇窒圈中淫魔！資料圖片
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　　美劇《西部世界》女星伊雲麗素活特在今日舉行的金球獎頒獎禮前夕，在網上教出席者，可趁機揪出肆虐娛圈的性侵淫魔，「如果你見到『捕獵者』，但不能在公開場合明言，可以集合一群人包圍他們，那樣場內的人就會知道！」她預計會見到幾個「圓圈」！而憑《大娛樂家》提名喜劇及音樂劇組影帝的曉治積曼就打定輸數，更叫Fans不要落注買他稱帝。

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