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﻿趙薇發聲明否認婚變

2018-01-08 列印
■趙薇透過工作室澄清謠言。資料圖片
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　　昨日凌晨內地女星黃奕的前夫黃毅清，突在微博留言「小燕子離婚了！」曾演《還珠格格》中的小燕子有三位女星，分別是趙薇、黃奕與李晟，有網民議論紛紛，推測究竟牽涉哪一位「小燕子」。

　　趙薇的工作室其後在社交網站發表聲明，強調所有離婚消息均屬不確，更指「針對以上謠言，我方工作室已啟動法律程序，同時希望各大網絡平台及用戶不要傳播不實信息，共同抵制網絡謠言。」

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