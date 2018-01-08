趙薇的工作室其後在社交網站發表聲明，強調所有離婚消息均屬不確，更指「針對以上謠言，我方工作室已啟動法律程序，同時希望各大網絡平台及用戶不要傳播不實信息，共同抵制網絡謠言。」
趙薇發聲明否認婚變
趙薇的工作室其後在社交網站發表聲明，強調所有離婚消息均屬不確，更指「針對以上謠言，我方工作室已啟動法律程序，同時希望各大網絡平台及用戶不要傳播不實信息，共同抵制網絡謠言。」
八歲兄亦周身傷 父母外婆同被捕 五歲女遭虐死警列謀殺
屯門時代廣場五歲女童疑遭虐殺案峰迴路轉，警方調查後將案件改列謀殺案，除日前拘捕死者的生父及繼母外，其外婆亦涉案，昨晚被警方拘捕扣查。據悉，死者兄長去年十一月曾被校方發現其身上有可疑傷痕，沒有報警。 ...
2018-01-08
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新劇在內地遭下架 林心如被舉報涉「台獨」
再有台灣藝人涉及「台獨」，被內地當局抵制。內地網民日前向廣東省新聞出版廣電局舉報，表示台灣女星林心如自導自演的偶像劇《我的男孩》，接受民進黨政府二千萬元新台幣資助，當局已即時要求該劇停播下架。 內地一個微博群組昨表示，有人在網上實名舉報林心如台獨，聲稱林領取二千萬元新台幣「台獨」津貼，掛羊頭賣狗肉拍攝台獨資助劇《我的男孩》，廣州廣電核實後，要求已播放的劇集全面下架。 而廣東省新聞出版廣電局官網顯示，署名吳怡霞的網民向當局投訴，《我的男孩》據稱是台灣蔡英文政府內，由民進黨人鄭麗君執掌的文化部資助拍攝，據資助條文規定資助作品必須以「我國語言發音為準」，參加國外獎項等評定均應以「...
2018-01-08
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兩度征月 美傳奇太空人楊格辭世
曾兩度征月、首位太空穿梭機指揮官太空人楊格，上周五晚在德州休斯敦家中因肺炎併發症病逝，享年八十七歲，太空總署發表聲明，讚揚楊格是先驅人物。楊格一九六二年入選為太空總署太空人，美國史上他是唯一參加過雙子星和阿波羅兩項太空計劃、太空穿梭機任務的太空人，一九七二年乘坐阿波羅十六號登月，並在月球表面留下足跡；而太空穿梭機「哥倫比亞」號一九八一年首次升空時，楊格更擔任務指揮官。他最為人熟識的「成就」，是擅自將鹹牛肉三文治帶上太空，事後被太空總署斥責，更受到國會議員及傳媒猛烈批評。
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懿薈素淡雅廳寬敞 偌大窗賞市景
何文田科發道上的懿薈，為該區新晉豪宅，是次介紹的3房連雙套房單位，實用面積1762方呎，全屋佈局以淺色為主，配以掛畫裝飾，燈槽及玻璃趟門元素，令一室光亮通明及自然和諧，更不失豪宅高貴家庭品味。 ...
2018-01-08
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銀公料上半年股樓向好 施穎茵：按息無下調空間
香港去年股樓狂升，貸款市場活躍，今年輪任為銀行公會主席的滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，年初開局理想，反映市場氣氛向好，預期上半年本港股樓及借貸等各方面的市況將保持穩定，但仍存地緣政治風險及各國政策改變等不明朗因素。此外，她認為本港按揭息率未來只會上調或不變，並無再減的空間。 施穎茵首次以銀公主席身份接受訪問時重申，年結過後港元拆息已呈回軟的趨勢，鑑於香港現時資金仍然充裕，所以「目前的確並無加息的即時需要」，但指倘若美息持續趨升，便會引致息差受壓，最終令香港要加息，而現階段雖難評論加息的時間表，惟相信「若美國加多幾次息，香港就有壓力跟隨（加息）」。 目前無即時加息需要...
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巴塞15億簽古仔 華麗回歸
巴塞隆拿周六宣佈和利物浦達成協議，以一億六千萬歐羅（約十五億港元）簽入巴西國腳菲臘比古天奴。這名身價全球第三高的中場只欠體測便正式加盟，可望和隊長恩尼斯達重組昔日經典的雙創造型中場，為今季變成效率型的新東家重現悅目控傳足球這條祖宗家訓。 去夏三度出價求購古天奴不果，巴塞周六終得償所願︰「古天奴和己隊簽訂五年半合約，贖身費為四億歐羅。」交易只待他完成體測便告完成，據報轉會費高達一億二千萬歐羅，連同四千萬浮動獎金。 夥小白組雙創造型中場 巴塞方面，前隊長沙維一五年離隊，去年夏天又失去尼馬，本季即使在西甲、歐聯和西班牙盃一帆風順，但悅目的組織不復見，變成一支講求效率的隊伍...
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頭戴新玩意 HMD Odyssey 搶攻混合實境
自微軟為Windows 10推出了Fall Creator Update更新後，當中最為用家關注的，相信是正式整合談論多時的Windows MR（混合實境）平台，各大電腦廠亦紛紛響應，隨即推出專用的頭...
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肥媽讚是超級大好人 洪羅拔肝癌病逝享年61歲
前亞視藝員洪羅拔昨日去世，享年61歲。近年患肝癌的洪羅拔，圈中人緣甚好，梅艷芳、司馬燕生前均是其好友，雖然早年已離開亞視，但洪羅拔在圈中仍甚活躍，與肥媽、寇鴻萍等經常聚會，肥媽昨日接受電話訪問，證實洪...
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社論——針對重災區 拯救受虐小生命
屯門時代廣場發生虐兒命案，受害五歲女童的生父、繼母及外婆均被捕，由於案情嚴重，警方表明經調查之後，列為謀殺案。兒童沒有自衞能力，遭大人虐待，尤其下毒手者是父母，人性泯滅，令人髮指。在現實之中，本港虐兒個案呈惡化跡象，施虐者以父母居多，政府須深入研究，向無助的兒童伸出援手。 社署統計數字顯示，本港虐兒個案在二○一○年創一千零一宗的高峰，往後幾年跌跌升升，過去四年又呈持續上升趨勢，由一四年的八百五十多宗，按年拾級而上，去年首九個月臨時數字為七百多宗，全年極可能超過八百宗。從統計分類，可對虐兒問題多加了解，從而找出對應的方法。 根據去年統計，施虐者近六成是兒童的父母，由於兒童依靠...
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重點出擊——精選直前 有力開齋
何良馬房的「五十五十」在元旦日於蝕分情況下勝出三級賽華商會挑戰盃，馬匹不斷進步之餘，騎練單位鬥志可嘉，成為馬房唯一過百分頂班賽駒，而馬房近五戰成績優異，除勝出三級賽之外，亦兩度起孖及多場上名，比起上一季度同期成績可謂大躍進。馬房現正處於搏殺周期，周三賽事又再安排質新馬征戰，筆者初步看好四班1650米的「精選直前」。 季初首戰谷賽，當天賽事模式大利貼欄前置，而該場賽事早段步速極慢，「精選直前」早段居於二疊並留守尾二位置，末段以最快時間追上，多重不利下只負於頭馬「白鷺飛翔」三個馬位，而後駒之後升班兼增程千四米亦可取得優異成績，顯見「精選直前」的表現亦不失禮。上賽此駒在同程初次上...
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