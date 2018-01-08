  • 2018年1月8日 星期一
  • 15º
  • 97%
熱門： 女童虐斃鄭若驊陳嘉倩冷鋒獅隧

日報新聞 > 娛樂

﻿安仔廣州冒雨行紅氈濕透

2018-01-08 列印
■許志安撐傘行紅地氈，更與歌迷握手。
Previous Next

　　許志安日前到廣州出席《2017粵語好聲音》音樂盛典，雖然在戶外紅地氈還加上寒夜大雨，安仔全身濕透，但憑着平日操練出健康體格、成功抵禦冷風。獻唱期間，台下歌迷反應熱烈，令安仔深受感動說：「今日好似開了個迷你音樂會，舞台燈光音響都好好，800名觀眾又熱情，好似到了我3月舉行的深圳個唱一樣；更開心是與前輩林子祥一起參與，我好喜歡阿Lam！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd