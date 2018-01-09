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﻿陳展鵬認不小心駕駛判罰$3000

2018-01-09 列印
■陳展鵬認罪獲輕判，不需停牌。資料圖片
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　　陳展鵬去年3月15日，跟緋聞女友單文柔於柯士甸山道進餐。被某報館記者追蹤上前拍攝時，因慌亂倒車撞採訪車一案，被票控不小心駕駛罪，昨於東區裁判法院審訊。

　　陳展鵬透過代表律師認罪，並指需要照顧68歲媽媽，因而未能上庭致歉。律司求情時指，陳展鵬的工作性質飽受大眾注目，當時被傳媒「狗仔隊」以閃光燈拍攝致受驚，最終法官判陳展鵬罰款3000元。



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