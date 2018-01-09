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﻿為愛犬Cash出產品 鄺美雲發放正能量

2018-01-09 列印
■產品中，Cally最喜歡是叉電器。
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　　鄺美雲（Cally）昨日出席以其愛犬定名的品牌Cash and Family產品發佈會，她表示品牌自去年9月9日參與狗狗節後，已開始推出產品，Cash本身有自己的專欄和出書，發放正能量及香港互助互愛與友愛的精神。加上Cash and Family成員都有做狗醫生，還有許多的寵物都會幫助別人。她續指今次是授權展，希望品牌能與世界各地的品牌合作，第一個crossover是跟澳門某品牌合作出叉電器。

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