  • 2018年1月9日 星期二
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﻿黑色魅力沒法擋 ﻿姬蒂赫遜﻿﻿胸前低U搶鏡﻿

2018-01-09 列印
Diane Kruger ■Diane這襲看似保守的黑色晚裝，但腰線及披肩都綴上了點點亮片，走在紅地氈上，增添了高貴且艷光四射。美聯社
Gal Gadot ■以黑色Crop Tux配直身長裙行紅地氈的「神奇女俠」，加上簡單清爽髮型，沒多餘首飾，時尚得來有型有格。美聯社
Dakota Johnson ■Dakota選擇了穿Gucci黑色晚裝，前面看似平平無奇，但背後的水晶蝴蝶結設計，令人眼前一亮。 美聯社
瑪歌羅比 ■以誇張大墊肩、Deep V晚裝亮相的「小丑女」性感美艷外，腰以下的閃閃刺繡，在一片黑衣中突圍而出，好搶眼。美聯社
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　　雖然今年金球獎的紅地氈因「Me Too」致全場黑色當道，但難不到眾女星鬥靚的決心，黑色晚裝加入低U、透視、Deep V、刺繡及閃片水晶等不同元素，有人以性感突圍，有人靠型格取勝，黑色魅力令人無法抵擋！

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