﻿視帝伊雲多謝「小三」被鬧爆 ﻿妮歌﻿﻿憑《小謊言》首封金球視后﻿

第75屆金球獎頒獎禮昨日舉行，近年不少巨星都有涉足電視劇，金像影后妮歌潔曼憑《小謊言》，首度封金球視后，但竟因致謝詞沒感謝養子女而惹來非議；而伊雲麥葵格領獎時更多謝小三，同樣備受指責！本報記者 圖：美聯社



第75屆金球獎頒獎禮電視部門中，由妮歌潔曼、莉絲韋花絲潘等主演的《小謊言》在迷你劇/電視電影組別中，獲多達6項提名，最終捧走了最佳劇集、最佳女主角、最佳男、女配角等4個大獎。包括金像影后妮歌潔曼首次封金球視后，羅娜甸恩獲最佳女配角，亞歷山大斯卡斯格獲最佳男配角。



妮歌在台上十分風騷，在感謝丈夫Keith Urban支持時，更一度激動眼濕濕，不過，妮歌的謝詞亦惹起小風波，事關她在台上亦有多謝她與Keith所生的一對孖女，卻沒多謝與前夫湯告魯斯所領養的一對子女，竟被網民指責她「大細超」。



至於蘇格蘭男星伊雲麥葵格則憑劇集《雪花高離奇命案》奪得該組別的最佳男主角，伊雲去年被爆撻着同劇拍檔32歲美國女星Mary Elizabeth Winstead，導致與結婚22年的妻子Eve Mavrakis分居。伊雲在台上領視帝獎時，他感謝老婆Eve之外，亦同時有感謝「小三」Mary，亦同樣惹來網民爭議。



至於音樂／喜劇組，最佳女主角由Rachel Brosnahan憑《The Marvelous Mrs. Maisel》奪得；劇情組最佳女主角則是《The Handmaid's Tale》的Elisabeth Moss奪得，而兩劇亦分別在該組別中奪得最佳劇集。黑人男星Sterling K. Brown憑《This Is Us》獲劇情組最佳男主角，亦是該組別首名黑人視帝。



