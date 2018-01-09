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﻿群星黑衣聲討性侵惡風 加利奧文一擊即中稱帝 23歲茜爾莎首膺金球影后

2018-01-09 列印
■茜爾莎封金球影后，前途無可限量！美聯社
■加利奧文演技出眾，終首度登上影帝寶座。美聯社
■101歲的卻德格拉斯與新抱嘉芙蓮薛達鍾絲任頒獎嘉賓。美聯社
■奧花雲費為首位黑人女性獲頒終身成就獎。 美聯社
■梅姨與華裔美籍社會活動家蒲艾真（右）齊穿黑衫，響應「Time's up」活動。美聯社
■法蘭絲（中）憑《廣告牌殺人事件》奪劇情組影后，該片亦掃四獎成大贏家。美聯社
《黑暗對峙》劇照
《廣告牌殺人事件》劇照
■占士捧走喜劇組影帝，「爛片之王」Tommy（左）欲搶咪場面搞笑！美聯社
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        第75屆金球獎頒獎禮昨日圓滿落幕，受荷里活去年爆出連串性侵風波陰霾下，群星均響應名為「Time's up」的反性騷擾聯盟，齊以黑衫支持「#metoo」行動。茜爾莎羅倫在頒獎禮上憑《Lady Bird》首度奪得喜劇組影后；加利奧文亦憑演活英國已故前首相邱吉爾的《黑暗對峙》，一擊即中勇奪劇情組影帝！



荷里活電影淫亨Harvey Weinstein，去年被爆涉性侵多名女星臭史致身敗名裂。呼籲曾遭性侵的受害人勇於發聲的「#metoo」行動席捲全球，逾300位影視台前幕後亦成立「Time's up」反性騷擾聯盟。昨日於洛杉磯比華利山舉行的第75屆金球獎頒獎禮中，大部份出席嘉賓均響應聯盟呼籲，穿上黑色晚裝亮相，藉此對圈中的性侵惡風作沉默控訴！

占士被「爛片王」搶咪

　　年僅23歲的茜爾莎羅倫三度獲金球獎提名，今年終憑電影《Lady Bird》擊敗眾前輩級強敵勇奪喜劇組影后，她領獎時，其友人更拿着智能電話讓她的媽媽能見證女兒得獎；《Lady》亦獲頒喜劇組最佳電影。同組的占士法蘭高就憑《荷里活爛片王》大熱封帝，他邀請同片拍檔兼胞弟戴夫以及《爛片王》故事主人翁、原版電影《瘟室》導演兼男主角Tommy Wiseau上台，不過Tommy上台即想搶咪發言，場面搞笑！

　　劇情組方面，加利奧文憑《黑暗對峙》中演活前英國首相邱吉爾，成功一擊即中獲頒影帝，他領獎時感謝第五任太太Gisele。該組影后由《廣告牌殺人事件》的法蘭絲麥杜文奪得，六度獲提名金球獎的她終攞獎，台下反應甚熱烈，該片亦橫掃最佳電影、劇本，以及男配角獎，成為頒獎禮大贏家；《忘形水》的吉拿域戴拖路則捧走最佳導演殊榮。

奧花雲費鼓勵女性自強

　　另外，著名清談節目主持人奧花雲費獲頒終身成就獎，她亦是首位黑人女性獲得此殊榮。奧花領獎時着墨談及性侵問題，指性侵是各行各業的問題，她三度說「Time is up」，宣示是時候要終止侵犯女性的惡風，並鼓勵女性自強道，「新的一天即將來臨……到了那個時候，再也不會有任何人說『我也是受害者』。」盼不再有受害者說「Me too」，贏得全場站立報以掌聲！

劇情組最佳影片：

《廣告牌殺人事件》

音樂/喜劇組最佳影片：

《Lady Bird》

最佳電影導演：

吉拿域戴拖路《忘形水》

劇情組電影最佳男主角：

加利奧文《黑暗對峙》

劇情組電影最佳女主角：

法蘭絲麥杜文《廣告牌殺人事件》

音樂/喜劇組電影最佳男主角：

占士法蘭高《荷里活爛片王》

音樂/喜劇組電影最佳女主角：

茜爾莎羅倫《Lady Bird》

電影最佳男配角：

森洛威爾《廣告牌殺人事件》

電影最佳女配角：

Allison Janney《冰之驕女》

最佳電影劇本：

《廣告牌殺人事件》

最佳電影原創配樂：

《忘形水》Alexandre Desplat

最佳電影原創歌曲：

《This Is Me》《大娛樂家》

最佳外語片：

《In the Fade》（德國、法國）

最佳動畫片：

《玩轉極樂園》

Cecil B. DeMille終身成就獎：

奧花雲費

本報記者
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