﻿群星黑衣聲討性侵惡風 加利奧文一擊即中稱帝 23歲茜爾莎首膺金球影后

第75屆金球獎頒獎禮昨日圓滿落幕，受荷里活去年爆出連串性侵風波陰霾下，群星均響應名為「Time's up」的反性騷擾聯盟，齊以黑衫支持「#metoo」行動。茜爾莎羅倫在頒獎禮上憑《Lady Bird》首度奪得喜劇組影后；加利奧文亦憑演活英國已故前首相邱吉爾的《黑暗對峙》，一擊即中勇奪劇情組影帝！







荷里活電影淫亨Harvey Weinstein，去年被爆涉性侵多名女星臭史致身敗名裂。呼籲曾遭性侵的受害人勇於發聲的「#metoo」行動席捲全球，逾300位影視台前幕後亦成立「Time's up」反性騷擾聯盟。昨日於洛杉磯比華利山舉行的第75屆金球獎頒獎禮中，大部份出席嘉賓均響應聯盟呼籲，穿上黑色晚裝亮相，藉此對圈中的性侵惡風作沉默控訴！



占士被「爛片王」搶咪



年僅23歲的茜爾莎羅倫三度獲金球獎提名，今年終憑電影《Lady Bird》擊敗眾前輩級強敵勇奪喜劇組影后，她領獎時，其友人更拿着智能電話讓她的媽媽能見證女兒得獎；《Lady》亦獲頒喜劇組最佳電影。同組的占士法蘭高就憑《荷里活爛片王》大熱封帝，他邀請同片拍檔兼胞弟戴夫以及《爛片王》故事主人翁、原版電影《瘟室》導演兼男主角Tommy Wiseau上台，不過Tommy上台即想搶咪發言，場面搞笑！



劇情組方面，加利奧文憑《黑暗對峙》中演活前英國首相邱吉爾，成功一擊即中獲頒影帝，他領獎時感謝第五任太太Gisele。該組影后由《廣告牌殺人事件》的法蘭絲麥杜文奪得，六度獲提名金球獎的她終攞獎，台下反應甚熱烈，該片亦橫掃最佳電影、劇本，以及男配角獎，成為頒獎禮大贏家；《忘形水》的吉拿域戴拖路則捧走最佳導演殊榮。



奧花雲費鼓勵女性自強



另外，著名清談節目主持人奧花雲費獲頒終身成就獎，她亦是首位黑人女性獲得此殊榮。奧花領獎時着墨談及性侵問題，指性侵是各行各業的問題，她三度說「Time is up」，宣示是時候要終止侵犯女性的惡風，並鼓勵女性自強道，「新的一天即將來臨……到了那個時候，再也不會有任何人說『我也是受害者』。」盼不再有受害者說「Me too」，贏得全場站立報以掌聲！



劇情組最佳影片：



《廣告牌殺人事件》



音樂/喜劇組最佳影片：



《Lady Bird》



最佳電影導演：



吉拿域戴拖路《忘形水》



劇情組電影最佳男主角：



加利奧文《黑暗對峙》



劇情組電影最佳女主角：



法蘭絲麥杜文《廣告牌殺人事件》



音樂/喜劇組電影最佳男主角：



占士法蘭高《荷里活爛片王》



音樂/喜劇組電影最佳女主角：



茜爾莎羅倫《Lady Bird》



電影最佳男配角：



森洛威爾《廣告牌殺人事件》



電影最佳女配角：



Allison Janney《冰之驕女》



最佳電影劇本：



《廣告牌殺人事件》



最佳電影原創配樂：



《忘形水》Alexandre Desplat



最佳電影原創歌曲：



《This Is Me》《大娛樂家》



最佳外語片：



《In the Fade》（德國、法國）



最佳動畫片：



《玩轉極樂園》



Cecil B. DeMille終身成就獎：



奧花雲費



本報記者