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﻿好珍惜夫妻感情 ﻿鄧鉅明﻿﻿講起老婆就開心﻿

2018-01-10 列印
■鄧鉅明希望電影能啟發大家更珍惜身邊人。
■政務司司長張建宗（左）前來捧場。
■余香凝透露鍾意Fiona好耐，以前會唔食飯儲錢買佢嘅CD。
■快開演唱會嘅又南都有出席首映。
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　　太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明伉儷冠名贊助的《緣來無限期》慈善首映禮前晚舉行，政務司司長張建宗、藝人黃又南及余香凝等均有出席支持。



　　鄧鉅明前晚表示，最珍惜的身邊人一定是太太鄧宣宏雁，他甜笑說：「講起太太我就會好開心，哈哈。」提到拍拖活動，他稱年紀問題，不會做太劇烈的運動，多數是睇戲、散吓步談吓心也是樂事。

　　余香凝唔怕凍穿衫袖有開窿位的衣服到場，她稱衫是薛凱琪所送的自家品牌，作為Fiona Fans收到偶像送嘅衫仲附送簽名及鼓勵說話，佢開心到癲，仲話開心過拍廣告，「我對住Fiona真係好似癡漢咁，所以當然即刻着。」

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