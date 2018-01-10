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﻿開餐廳不忘歌迷 軒仔新歌Sell勵志

2018-01-10 列印
■為表達歌曲嘅意境，軒仔要瞓精神病院。
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　　雖然又凍又落雨，但黃浩然無偷懶，奉行日日運動身體好，照冒雨跑步，仲跑咗18km。　　張敬軒籌備一年嘅懷舊餐廳就快開張，但軒仔無忘記歌迷，18年第一首主打歌《缺》已派台，歌名令人誤會，但其實歌曲好勵志。軒仔話，「生命中好多時出現嘅缺口其實係出口，在乎你點利用經歷過嘅挫敗，作為一個重新出發嘅起點。」

　　MV導演以「精神病院」呈現寂寞同悲哀，又借用軒仔及舞者的誇張演繹方式，代表勇敢去面對，從缺口中找到出口。軒仔又講到監製《缺》時，日以繼夜透過電話、電郵與著名編曲家周國儀(Mac Chew)越洋溝通，歌曲本身更是軒仔唱過的studio album中最高音，所以對自己都係一次挑戰！

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