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﻿桂莉芙宣佈與監製男友訂婚

2018-01-10 列印
■桂莉芙與未婚夫為她的生活用品網站雜誌拍封面。
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　　金像影后桂莉芙柏德露於2014年宣佈與Coldplay主音Chris Martin離婚，但拖了兩年離婚才生效。有指桂莉芙於14年8月已撻着美劇《吉列合唱團》監製Brad Falchuk，但二人拍拖相當低調，到15年4月桂莉芙才正式公開戀情。

　　昨日二人發聲明宣佈訂婚︰「我們感到無比幸運走在一起，我們的成功與失敗建構了一段健康和開心的關係。」其後二人更登上桂莉芙開設的生活用品網站雜誌封面，Brad從後抱着桂莉芙，十分甜蜜。

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