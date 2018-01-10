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﻿《以青春》睇中「嫩版偉仔」 嘉玲執導預埋老公

2018-01-10 列印
■嘉玲與吳肇軒在《以》片有段師生戀。
■嘉玲稱若做導演，一定會找老公梁朝偉演出。
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　　劉嘉玲首次任監製兼主演電影《以青春的名義》本周上映，嘉玲早前與片中拍檔吳肇軒受訪。《以》片是「首部劇情電影計劃」得獎作品，獲三百萬元獎金拍攝，故她要向圈中好友碌很多「人情卡」幫忙，分文不收支持該片拍攝，並笑言經過今次，覺得自己很適合做幕後。問到下次會否挑戰做導演？嘉玲說：「要懂很多才可以做導演，我自問未有資格，如果我做導演，一定會找梁生（老公梁朝偉）演出，還會給他雙倍片酬！」

　　談到和吳肇軒合作，嘉玲稱有份挑選演員，覺得吳似足年輕時的偉仔，有一種憂鬱的感覺，令人很想保護他！吳肇軒則說：「嘉玲姐係一個好Nice嘅人，雖然有時會有壓力，但壓力會成為推動力！」

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