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﻿愛犬獲家人痛愛 翠如呻習慣失寵

2018-01-10 列印
■翠如抵冷以夏裝出席活動。
■丁子朗慘遭「湯圓」請食檸檬。
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　　黃翠如昨無懼寒冷天氣，穿上性感夏裝出席寵物食品簽約儀式，她透露家中愛犬「黃小六」由妹妹領養，不但深受父母寵愛，在網上受歡迎程度比她還要高。問到翠如會否帶「小六」出嫁？她直言媽咪不會容許，因牠是家中唯一男丁，獲爸爸視為兒子看待，笑言已習慣失寵。

　　同場的丁子朗則表示獨居想過養狗為伴，但現場見他與狗女「湯圓」互動後仍不受控，頻頻吃檸檬，他戲言不了解女性脾氣，故至今仍單身。丁子朗餵狗時稱喜歡女仔大食，甚怕女生食兩啖就嗌飽，又謂近日拍完劇終可食多一點。

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