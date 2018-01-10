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﻿孔劉否認要娶《屍殺》大肚婆鄭有美

2018-01-10 列印
■孔劉與鄭有美被誤傳婚訊，其公司指兩人感情似「兄弟」。資料圖片
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　　韓國大熱劇《鬼怪》男星孔劉，前晚突然傳出將與合作《屍殺列車》、片中演大肚婆的鄭有美結婚，有自稱酒店職員的網民，在社交網稱孔劉與鄭有美已在新羅酒店預訂婚禮場地，「婚訊」在網上瘋傳，其後兩人所屬的Management SOOP發表聲明，否認二人的「婚訊」，並稱：「孔劉與鄭有美的關係連兄妹都稱不上，因為他們就似一對『兄弟』……若再有人虛報消息，就會採取法律行動。」

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