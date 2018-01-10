﻿17日襲港 ig百萬fans 樂仔柏豪勁Like 美國35D Celine 最冧完美身材

近期在網上爆紅的索女，肯定是被喻為「最完美少女」、年僅20的美國邁阿密辣模Celine Farach，她在ig的追隨者已直逼100萬，留意番連香港娛圈型男，好似新婚的余文樂、人夫周柏豪和林德信都有Follow兼畀Like，證明Celine完美外形確實係吸引嘅，而Celine除了做Model，最近仲進軍埋樂壇推出電玩歌《Sexy》。趁住Celine下周三（17日）來港出席「Kingston at Fashion Walk慶祝派對」前，本報率先同Celine做咗個訪問，談到佢個完美Body，佢就話最滿意自家靚臀，仲自爆股肌夠晒結實㗎！係咪好想親身感受吓呢？



懂得自彈自唱的Celine Farach去年極速竄紅，於Instagram擁有近百萬的追隨者，對於迅即成為本地網路的熱搜人物，Celine好感激大家支持，「我想跟香港的粉絲們說聲，多謝他們的支持和鼓勵，請大家跟我一同出席1月17日的『Kingston at Fashion Walk慶祝派對』，與我見面吧！



健康就會性感



已登上「女神」榜的Celine，雖然只來過香港一次，但已對香港男生好有好感，「香港的男生都很可愛，而且有禮貌和很有紳士風度，他們很照顧女生。」談到心目中「男神」，Celine較重內在，「我喜歡真誠、有品味和有才華的男人，如果對方像我一樣熱愛藝術或音樂，而生活富有品味和要求，對我一心一意，我就會視他為我心目中的『KING』去崇拜他。」外界都認為樣靚身材好的Celine外形完美，熱愛運動的她都對身材好鬼滿意，「我想我最滿意的是自己的臀部吧，由於我比較多運動，所以臀部肌肉也挺結實的。我並沒有不滿自己的地方，因為身體的每一個部分都是上天給予的，所以我十分滿意自己身體。」講到本身是Sexy Icon，Celine就認為健康就會性感，「 我心目中只要健康就已經是Sexy了！我很喜歡運動，以前曾是滾軸溜冰選手，平日我也會經常做運動，例如健身、跳舞及拳擊等，令心情愉快同時又能保持身體健康。」



想同醒獅共舞



難得來香港這個購物天堂，Celine已計劃好掃貨大計，更會趁機了解傳統中國習俗，「日本品牌的衣服是我的至愛，我每次到日本也會買很多東西，我知道Fashion Walk的Kingston引入的United Tokyo首間海外專門店，所有時裝都是日本製的還有一間日本生活百貨Mono Mono有很多來自日本的藥妝和家品，到時我一定會瘋狂掃貨！當然會體驗一吓中國農曆新年的習俗！我知道Fashion Walk專誠邀請來自泰國的著名街頭塗鴉藝術家RukkitKuanhawate，Follow兼與香港醒獅紮作傳人crossover，設計出全港首隻街頭風Graffiti醒獅，我知道舞獅是一個中國傳統習俗，會帶來好運，很期待見識這個中國文化！未知我可否與獅子共舞？與牠跳舞會不會為我帶來更多好運，即時為我帶來像獅子王般有魅力的香港型男做我的男朋友呢？哈哈！」



採訪：杜淑霞