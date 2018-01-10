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﻿港男勁Like

2018-01-10 列印
■Celine呢個朱唇吸引咗剛結婚的余文樂和陳山聰Like。
■聲稱單身的林德信，3點式相畀Like好正常。
■周柏豪就揀咗Celine出浴照畀Like。
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勁多男仔粉絲的Celine，在香港亦有不少追隨者，就連做咗人夫的余文樂和周柏豪，以及林德信和陳山聰都是fans，更會經常畀Like。
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